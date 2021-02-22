RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У метро Києва утворилися величезні черги: фото колапсу

Автор: Людмила Жукова

В метро Києва 22 лютого утворився черговий транспортний колапс. На станції метро "Харківська" можна було спостерігати величезні черги людей, які намагалися пройти в підземку.

Знімки показали на сторінці в Facebook "Вартові Еспрессо".

"Через закриття одного з вестибюлів в Києві на м. Харківська, до метро утворилася велика черга. Також з незрозумілих причин, на вході в метро була відкрита одна з чотирьох дверей", - сказано в повідомленні на сторінці.

В метро Києва стався колапс (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Зазначимо, що на станції метро "Харківська" закінчують встановлювати нові турнікети. Східний вестибюль тимчасово не працює з 20 по 23 лютого.

Нові турнікети вже працюють в другому вестибюлі на станції "Харківська".

Як ми писали раніше, в метро Києва 11 лютого ввечері група молодих спортсменів напала на двох співробітників СБУ, за зроблене ним зауваження. В результаті один з чоловіків з важкими травмами знаходиться в реанімації.

Також ми повідомляли, що у Харкові дівчина влаштувала сеанс стриптизу прямо у вагоні метро, роздягнувшись на камеру перед іншими пасажирами. На такий вчинок її спонукало бажання зняти ефектний ролик для соцмережі Tik Tok.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України метро
Читайте також
У Харкові дівчина роздяглася в метро і потрапила на відео: "старечий маразм у 17"
У метро Києва неадекват відзначився мерзенною витівкою у пасажирів на очах (відео)
Прогноз погоди