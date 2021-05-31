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В метро Киева образовалась огромная "пробка": о дистанции не слышали

Автор: Людмила Жукова

В метро Киева в понедельник, 31 мая, образовался транспортный коллапс. На станции метрополитена "Теремки" можно было наблюдать огромную очередь на входе. Люди не могли попасть в подземку и вынуждены были ждать.

Об этом сообщает журналист РБК-Украина.

Интересно, что из громкоговорителей людей предупреждали, что станция работает с временными ограничениями.

"Уважаемые пассажиры. Станция работает с временными ограничениями во избежание скопления людей, придерживайтесь масочного режима и социальной дистанции", - говорили украинцам.

Судя по фото, о социальной дистанции речь не шла, да и маски были не на всех в толпе.

В метро Киева образовался коллапс (фото: РБК-Украина)

Как мы ранее писали, в метро Киева стронгмены Алексей Новиков и Александр Лашин установили рекорд Украины по перетягиванию поезда. Мужчины смогли протянуть 8 вагонов аж на 20 метров.

Напомним, недавно эксперт рассказал, когда в киевском метро могут повысить стоимость проезда.

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