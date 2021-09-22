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У метро Києва чоловік вирішив влаштувати туалет: "з ким по-п'яні не буває"

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Київ, Середа 22 вересня 2021 09:26
У метро Києва чоловік вирішив влаштувати туалет: "з ким по-п'яні не буває" У метро Києва чоловік справив нужду (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У метро Києва чоловік вирішив влаштувати туалет. Він справив нужду прямо на станції "Льва Толстого".

Про це повідомляється в Telegram-каналі Києва Оперативного.

У пабліку зазначили, що проблема туалетів у метро - далеко не новина. В Японії, ЄС, Англії і навіть в Азербайджанському метрополітені з цією проблемою люди навіть не знайомі.

А в Києві вхід в санвузол можливий тільки для працівників метрополітену, для пасажирів він недоступний. У підземці кажуть, що це зроблено, щоб в туалет не підклали вибуховий пристрій.

"Може вищесказане виправдати людей, які справляють нужду прямо в багатолюдному переході?" - запитали в Telegram-каналі.

У коментарях українці відзначили, що, можливо, у людини проблеми зі здоров'ям. Деякі написали, що все одно такому вчинку немає виправдання.

  • А чому б не навалити купу посеред Хрещатика і послатися на проблеми зі здоров'ям?
  • Ми всі платимо податки, але, тільки платні туалети можуть врятувати їх від дозволу.
  • Наші люди ще не готові до такого і будуть вандалити по саме не можу.
  • З ким по-п'яні не буває.
  • Будете в його роках, дай бог, щоб у вас все було добре. Я даного персонажа не виправдовую.

Як ми раніше писали, у столичній підземці чоловік дістав газовий примус і смажив сосиску.

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