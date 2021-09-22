У метро Києва чоловік вирішив влаштувати туалет: "з ким по-п'яні не буває"
У метро Києва чоловік вирішив влаштувати туалет. Він справив нужду прямо на станції "Льва Толстого".
Про це повідомляється в Telegram-каналі Києва Оперативного.
У пабліку зазначили, що проблема туалетів у метро - далеко не новина. В Японії, ЄС, Англії і навіть в Азербайджанському метрополітені з цією проблемою люди навіть не знайомі.
А в Києві вхід в санвузол можливий тільки для працівників метрополітену, для пасажирів він недоступний. У підземці кажуть, що це зроблено, щоб в туалет не підклали вибуховий пристрій.
"Може вищесказане виправдати людей, які справляють нужду прямо в багатолюдному переході?" - запитали в Telegram-каналі.
У коментарях українці відзначили, що, можливо, у людини проблеми зі здоров'ям. Деякі написали, що все одно такому вчинку немає виправдання.
- А чому б не навалити купу посеред Хрещатика і послатися на проблеми зі здоров'ям?
- Ми всі платимо податки, але, тільки платні туалети можуть врятувати їх від дозволу.
- Наші люди ще не готові до такого і будуть вандалити по саме не можу.
- З ким по-п'яні не буває.
- Будете в його роках, дай бог, щоб у вас все було добре. Я даного персонажа не виправдовую.
Як ми раніше писали, у столичній підземці чоловік дістав газовий примус і смажив сосиску.