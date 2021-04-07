Метро Киева из-за локдауна вносит важные изменения: что известно

Согласно статистическим данным, 5 апреля подземкой воспользовались 152 тысячи пассажиров. На следующий день - 6-го апреля - уже 210 тысяч. При этом среднесуточный пассажиропоток в обычные дни составляет до миллиона пассажиров.

Из-за этого в метрополитене решили подкорректировать график движения на время локдауна, который предварительно будет длиться до 16 апреля. Вероятно, имеется в виду, что поезда станут курсировать реже. Это позволит предприятию сэкономить.

"Специалисты предприятия проведут корректировку графиков движения на период строгих карантинных мер. Это позволит обеспечить соблюдение карантинных мероприятий и одновременно оптимизировать затраты на перевозки", - заявили в пресс-службе метро.

Напомним, что с 5 по 16 апреля проезд в метро осуществляется только по специальным пропускам. Документ предъявляется вместе со служебным удостоверением.

Тем временем Киевский метрополитен закрыл ряд вестибюлей.

Перечень вестибюлей, закрытых на вход и выход:

"Академгородок" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Житомирская");

"Житомирская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Святошин");

"Святошин" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Нивки");

"Нивки" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Берестейская");

"Крещатик" - вестибюль №3 (по ул. Городецкого)

"Левобережная" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Дарница")

"Дарница" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Черниговская");

"Черниговская" - вестибюль №1 (с стороны ст. "Лесная)

"Лесная" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Черниговская");

"Героев Днепра" - вестибюль №2 (в направлении г. Вышгород)

"Минская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Оболонь");

"Оболонь" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Минская");

"Почайна" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Оболонь");

"Контрактовая площадь" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Тараса Шевченко");

"Васильковская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Выставочный центр");

"Ипподром" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Выставочный центр");

"Теремки" - вестибюль №2 (в направлении выезда из города);

"Бориспольская" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Вырлица");

"Харьковская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Вырлица");

"Позняки" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Осокорки");

"Осокорки" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Позняки");

"Выдубичи" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Славутич");

"Золотые Ворота" - выход на ул. Владимирская.

Станции, в которых вестибюль только один, продолжают работать в обычном режиме.