Метро Киева из-за локдауна вносит важные изменения: что известно

В метро Киева сделали заявления об изменениях в работе на время локдауна в столице. Такое решение в Киевском метрополитене приняли из-за значительного уменьшения пассажиропотока, ведь попасть в подземку с 5 апреля можно только по специальному пропуску.
Подробности рассказали в пресс-службе метрополитена в среду, 7 апреля.
Согласно статистическим данным, 5 апреля подземкой воспользовались 152 тысячи пассажиров. На следующий день - 6-го апреля - уже 210 тысяч. При этом среднесуточный пассажиропоток в обычные дни составляет до миллиона пассажиров.
Из-за этого в метрополитене решили подкорректировать график движения на время локдауна, который предварительно будет длиться до 16 апреля. Вероятно, имеется в виду, что поезда станут курсировать реже. Это позволит предприятию сэкономить.
"Специалисты предприятия проведут корректировку графиков движения на период строгих карантинных мер. Это позволит обеспечить соблюдение карантинных мероприятий и одновременно оптимизировать затраты на перевозки", - заявили в пресс-службе метро.
Напомним, что с 5 по 16 апреля проезд в метро осуществляется только по специальным пропускам. Документ предъявляется вместе со служебным удостоверением.
Тем временем Киевский метрополитен закрыл ряд вестибюлей.
Станции, в которых вестибюль только один, продолжают работать в обычном режиме.
Ранее мы писали, что в метрополитене во второй день локдауна абсолютно пусто, при этом на дорогах сумасшедшие пробки и много ДТП.