Метро Києва через локдаун вносить важливі зміни: що відомо

В метро Києва зробили заяви про зміни в роботі на час локдауну в столиці. Таке рішення в Київському метрополітені прийняли через значне зменшення пасажиропотоку, адже потрапити в підземку з 5 квітня можна лише за спеціальною перепусткою.
Подробиці розповіли у прес-службі метрополітену у середу, 7 квітня.
Згідно зі статистичними даними, 5 квітня підземкою скористалися 152 тисячі пасажирів. На наступний день - 6-го квітня - вже 210 тисяч. При цьому середньодобовий пасажиропотік у звичайні дні становить до мільйона пасажирів.
Через це в метрополітені вирішили підкоригувати графік руху на час локдауну, який попередньо триватиме до 16 квітня. Ймовірно, мається на увазі, що поїзди почнуть курсувати рідше. Це дозволить підприємству заощадити.
"Фахівці підприємства проведуть коригування графіків руху на період суворих карантинних заходів. Це дозволить забезпечити дотримання карантинних заходів і одночасно оптимізувати витрати на перевезення", - заявили в пресслужбі метро.
Нагадаємо, що з 5 по 16 квітня проїзд у метро здійснюється тільки за спеціальними перепустками. Документ пред'являється разом із службовим посвідченням.
Тим часом Київський метрополітен закрив ряд вестибюлів.
Станції, в яких вестибюль тільки один, продовжують працювати у звичайному режимі.
Раніше ми писали, що у метрополітені у другий день локдауну абсолютно порожньо, при цьому на дорогах божевільні пробки і багато ДТП.