Метро Києва через локдаун вносить важливі зміни: що відомо

Згідно зі статистичними даними, 5 квітня підземкою скористалися 152 тисячі пасажирів. На наступний день - 6-го квітня - вже 210 тисяч. При цьому середньодобовий пасажиропотік у звичайні дні становить до мільйона пасажирів.

Через це в метрополітені вирішили підкоригувати графік руху на час локдауну, який попередньо триватиме до 16 квітня. Ймовірно, мається на увазі, що поїзди почнуть курсувати рідше. Це дозволить підприємству заощадити.

"Фахівці підприємства проведуть коригування графіків руху на період суворих карантинних заходів. Це дозволить забезпечити дотримання карантинних заходів і одночасно оптимізувати витрати на перевезення", - заявили в пресслужбі метро.

Нагадаємо, що з 5 по 16 квітня проїзд у метро здійснюється тільки за спеціальними перепустками. Документ пред'являється разом із службовим посвідченням.

Тим часом Київський метрополітен закрив ряд вестибюлів.

Перелік вестибюлів, закритих на вхід і вихід:

"Академмістечко" - вестибюль №1 (з боку ст. "Житомирська");

"Житомирська" - вестибюль №2 (з боку ст. "Святошин");

"Святошин" - вестибюль №1 (з боку ст. "Нивки");

"Нивки" - вестибюль №1 (з боку ст. "Берестейська");

"Хрещатик" - вестибюль №3 (по вул. Городецького)

"Лівобережна" - вестибюль №2 (з боку ст. "Дарниця")

"Дарниця" - вестибюль №1 (з боку ст. "Чернігівська");

"Чернігівська" - вестибюль №1 (з боку ст. "Лісова)

"Лісова" - вестибюль №1 (з боку ст. "Чернігівська");

"Героїв Дніпра" - вестибюль №2 (в напрямку м. Вишгород)

"Мінська" - вестибюль №2 (з боку ст. "Оболонь");

"Оболонь" - вестибюль №1 (з боку ст. "Мінська");

"Почайна" - вестибюль №1 (з боку ст. "Оболонь");

"Контрактова площа" - вестибюль №2 (з боку ст. "Тараса Шевченка");

"Васильківська" - вестибюль №2 (з боку ст. "Виставковий центр");

"Іподром" - вестибюль №1 (з боку ст. "Виставковий центр");

"Теремки" - вестибюль №2 (в напрямку виїзду з міста);

"Бориспільська" - вестибюль №1 (з боку ст. "Вирлиця");

"Харківська" - вестибюль №2 (з боку ст. "Вирлиця");

"Позняки" - вестибюль №1 (з боку ст. "Осокорки");

"Осокорки" - вестибюль №2 (з боку ст. "Позняки");

"Видубичі" - вестибюль №2 (з боку ст. "Славутич");

"Золоті Ворота" - вихід на вул. Володимирська.

Станції, в яких вестибюль тільки один, продовжують працювати у звичайному режимі.