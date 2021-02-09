В метро Киева – коллапс, люди злые: видео с "Контрактовой площади"

Мамзуренко объяснил, что на станции "Контрактовая площадь" была запланирована замена турникетов и ранее было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни. Но в эти планы вмешалась погода и многие жители столицы вынуждены были пересесть на метро. Однако руководство метрополитена планы по ремонтным работам менять не стали, что и привело к коллапсу.

"Прогноз погоды – технология, которая недоступна КП "Киевский метрополитен", так как несмотря на то, что еще неделю назад нам обещали сильный снег, там, так и не смогли перенести планы по замене турникетов хотя бы на неделю. Поэтому в день самого большого снегопада весь вестибюль "Контрактовая площадь" в центре города, в районе с кучей офисов и предприятий, был закрыт. Далее вступает гений планирования Подольская РГА, которая с самого утра очень активно чистит бульвар на Валах (где по утрам только песиков выгуливают), но так и не смогла почистить дорожку к единственному на целую неделю входу к станции метро. На моих глазах упало двое парне и бабушка", - написал Мамзуренко.

Фото: Александр Мамзуренко

"Пикантности" ситуации с давкой на одном из входов в вестибюль станции придает то, что людей запускали только через одну дверь. Это вызвало недовольство среди пассажиров. Некоторые даже пытался выломать другие двери. Крайне напряженная атмосфера царила, пока работники метрополитена не открыли еще одну дверь. В общем недовольные пассажиры винили во всем, конечно же, киевскую власть, а еще материли политиков всех уровней", - рассказал корреспондент Styler, которому "посчастливилось" оказаться в подземке в час пик.

Он добавил, что все время по громкоговорителю людей призывают пользоваться другими станциями метро – "Почтовая площадь" и "Тараса Шевченко".

Жители Киева активно публикуют фотографии и видео ситуации на "Контрактовой площади" и отмечают, что очень злы.

"Контрактовая и это только вход, и вы еще не видели, что творится перед турникетами", - пишет Анатолий Кравчук.

Фото: Анатолий Кравчук

Пользователь Ольга Камкина разместила видео и подписала: "Вот таааак я еду домой. Это Контрактовая. Придерживаемся дистанции".

А Людмила Мозговая написала, что линию ограничения обозначают людьми в желтых шапочках.

Фото: Людмила Мозговая

"Станция "Контрактовая площадь". Час пик. Голос из громкоговорителя; "Станция имеет ограничения на вход во избежание скопления людей. Все логично. Люди в желтых шапках обозначают линию ограничения скопления", - сказано в подписи к фото.