В метро Киева каждый день коллапс на одной из станций: что там происходит

Дело в том, что второй выход, ведущий к проспекту Бажана, с 4 сентября закрыли на ремонт. Теперь пассажиры вынуждены пользоваться лишь одним входом-выходом, что создает ежедневные трудности.

Фото: столпотворение в метро утром, 9 сентября (t.me/kyiv_n)

Вот что происходило на станции утром 4 сентября.

Фото: Facebook/Газета Дарницькі Вісті

Предварительно, на ремонт вход-выход закрыли на две недели. Все работы планируют завершить до 18 сентября.

Пока же пассажирам советуют пользоваться другой частью этого перехода, который ведет к ТЦ "Пирамида".

Что изменится на станции

Во время ремонта здесь поменяют изношенное гранитное покрытие на входе, а также проверят все решетки, установленные над ямой для таяния снега.

Ступеньки страдают от дождя, снега и перепада температур. Гранит уже стал рыхлым и может не пережить еще одну зиму. Кроме того это травмоопасно.

Фото: На Позняках вход в метро закрыт на ремонт (nashkiev.ua)

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Когда Украина была провозглашена независимой, "зеленая" ветка метро (Сырецко-Печерская линия) была еще на этапе строительства. Новые станции открывались с 1991 по 2008-й год - расширяясь в обе стороны. Теперь эта линия соединяет микрорайон "Сырец" на Правом берегу и "Красный хутор" на Левом.

Станции "Позняки" и "Харьковская" были открыты в 1994-м году.