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У метро Києва назавжди зникнуть жетони: названа дата

STYLERЖиття    29.01.2020 - 19:34
У метро Києва назавжди зникнуть жетони: названа дата
У метро Києва зникнуть жетони (Фото: РБК-Україна)

У київському метрополітені розповіли, коли зникнуть жетони

У київському метро назавжди зникнуть жетони. Останній день, коли за ним можна буде пройти в столичній підземці - це 31 березня. Вже 1 квітня прохід буде можливий тільки за электронним квитком (карткою). Про це повідомили на офіційній сторінці метрополітену Києва в Facebook.

На сторінці київської підземки повідомили, що якщо не плануєте залишити жетони собі на пам'ять, то використайте їх до 31 березня, адже вже 1 квітня зайти в метро можна буде тільки за qr - квитками.

Багатьох пасажирів хвилює питання, що ж стане з зеленими картками метро. Всі записані поїздки на картки можна буде використати до 31 березня 2021 року.

Після цього моменту Київ повністю переходить на е-квиток, оператором якого визначено КП "ГІОЦ". Уточнити детальну інформацію про роботу електронного квитка можна за телефоном 044 366 55 55 або на сайті метро.

До речі, такі звичні нам жетони з'явилися в київському метро лише два десятиліття тому, а в самому початку на станціях не було навіть турнікетів. Спочатку вхід у метро був тільки з паперовими квитками. Коли з'явилися турнікети, зайти можна було за 5-копійчаними монетами. Перші турнікети встановили у 1963 році на станції "Хрещатик".

Перші турнікети в метро Києва (YouTube)

Перші жетони синього і зеленого кольорів з'явилися вперше в 1994 році.

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