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В метро Киева к девушкам приставал озабоченный мужик: они не стали терпеть (видео)

Автор: Людмила Жукова

В киевском метро заметили сексуально-озабоченного мужчину, который приставал к девушкам.

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел на переходе между станциями "Площадь Льва Толстого" и "Палац спорту". Мужчина крепкого телосложения подошел к девушке, шлепнул ее по пятой точке и сказал: "Какая жо*а!".

Молодая особа сразу же отреагировала и начала его догонять. Потом началась потасовка. Девушка сама начала бить обидчика и громко и нецензурно выражаться.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

В метро Киева заметили озабоченного мужчину

В комментариях пользователи отреагировали на поступок мужчины.

  • Девочка - молодец, со мной недавно такое произошло на Золотых, но от шока я не додумалась его даже снять на видео.
  • Урод. Руку сломать.
  • Мне очень жаль, что вы считаете это нормальным. Из-за такого отношения такие отбросы общества как на видео и занимаются подобным. А еще, наверное, вас никогда кто-то незнакомый не трогал в ваших интимных местах, поверьте мне, реакция не из приятных.

Напомним, что в супермаркете Киева заметили извращенца, он спускал штаны и прижимался к детям.

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