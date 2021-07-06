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У метро Києва до дівчат чіплявся мужик-збоченець: вони не стали терпіти (відео)

Автор: Людмила Жукова

У київському метро помітили чоловіка-збоченця, який чіплявся до дівчат.

Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Інцидент стався на переході між станціями "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту". Чоловік міцної статури підійшов до дівчини, шльопнув її по п'ятій точці і сказав: "Яка жо*а!".

Молода особа відразу ж відреагувала і почала його наздоганяти. Потім почалася бійка. Дівчина сама почала бити кривдника і голосно і нецензурно висловлюватися.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

У метро Києва помітили чоловіка-збоченця

У коментарях користувачі відреагували на вчинок чоловіка.

  • Дівчинка - молодець, зі мною недавно таке сталося на Золотих, але від шоку я не додумалася його навіть зняти на відео.
  • Виродок. Руку зламати.
  • Мені дуже шкода, що ви вважаєте це нормальним. Через таке ставлення такі покидьки суспільства як на відео і займаються подібним. А ще, напевно, вас ніколи хтось незнайомий не чіпав у ваших інтимних місцях, повірте мені, реакція не з приємних.

Нагадаємо, що в супермаркеті Києва помітили збоченця, він спускав штани і притискався до дітей.

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