У метро Києва до дівчат чіплявся мужик-збоченець: вони не стали терпіти (відео)

Інцидент стався на переході між станціями "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту". Чоловік міцної статури підійшов до дівчини, шльопнув її по п'ятій точці і сказав: "Яка жо*а!".

Молода особа відразу ж відреагувала і почала його наздоганяти. Потім почалася бійка. Дівчина сама почала бити кривдника і голосно і нецензурно висловлюватися.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

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