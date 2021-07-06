В метро Киева к девушкам приставал озабоченный мужик: они не стали терпеть (видео)

В киевском метро заметили сексуально-озабоченного мужчину, который приставал к девушкам.

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел на переходе между станциями "Площадь Льва Толстого" и "Палац спорту". Мужчина крепкого телосложения подошел к девушке, шлепнул ее по пятой точке и сказал: "Какая жо*а!".

Молодая особа сразу же отреагировала и начала его догонять. Потом началась потасовка. Девушка сама начала бить обидчика и громко и нецензурно выражаться.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

В метро Киева заметили озабоченного мужчину

В комментариях пользователи отреагировали на поступок мужчины.