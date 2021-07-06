У метро Києва до дівчат чіплявся мужик-збоченець: вони не стали терпіти (відео)
У метро Києва до дівчат чіплявся чоловік (РБК-Україна)
У київському метро помітили чоловіка-збоченця, який чіплявся до дівчат.
Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
Інцидент стався на переході між станціями "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту". Чоловік міцної статури підійшов до дівчини, шльопнув її по п'ятій точці і сказав: "Яка жо*а!".
Молода особа відразу ж відреагувала і почала його наздоганяти. Потім почалася бійка. Дівчина сама почала бити кривдника і голосно і нецензурно висловлюватися.
Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.
У метро Києва помітили чоловіка-збоченця
У коментарях користувачі відреагували на вчинок чоловіка.
- Дівчинка - молодець, зі мною недавно таке сталося на Золотих, але від шоку я не додумалася його навіть зняти на відео.
- Виродок. Руку зламати.
- Мені дуже шкода, що ви вважаєте це нормальним. Через таке ставлення такі покидьки суспільства як на відео і займаються подібним. А ще, напевно, вас ніколи хтось незнайомий не чіпав у ваших інтимних місцях, повірте мені, реакція не з приємних.
Нагадаємо, що в супермаркеті Києва помітили збоченця, він спускав штани і притискався до дітей.