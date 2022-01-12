В метро Харькова в час пик обвалился потолок (фото)

12 января в метро Харькова произошло ЧП. На станции метро "Площадь Конституции" упал потолок.
Об этом пишет "Сегодня".
К счастью, во время обвала никто из пассажиров не пострадал и не травмировался.
Спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер сообщил, что вход на станцию метро сейчас с другой стороны.
"Обвалилась штукатурка на потолке при подходе к станции метро Площадь Конституции. Объем достаточно большой. Вход на станцию метро сейчас через другие двери",- сообщил Алексей Битнер.
По его словам, во время ЧП никто не пострадал, хоть уже и был час пик – 08:24. Ремонт потолка планируют проводить в ночное время.
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