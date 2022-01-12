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В метро Харькова в час пик обвалился потолок (фото)

Автор: Людмила Жукова

12 января в метро Харькова произошло ЧП. На станции метро "Площадь Конституции" упал потолок.

Об этом пишет "Сегодня".

К счастью, во время обвала никто из пассажиров не пострадал и не травмировался.

Спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер сообщил, что вход на станцию метро сейчас с другой стороны.

"Обвалилась штукатурка на потолке при подходе к станции метро Площадь Конституции. Объем достаточно большой. Вход на станцию метро сейчас через другие двери",- сообщил Алексей Битнер.

По его словам, во время ЧП никто не пострадал, хоть уже и был час пик – 08:24. Ремонт потолка планируют проводить в ночное время.

В метро Харькова обвалился потолок (фото: segodnya.ua)

Как мы писали ранее, в Киеве пьяный неадекват остановил движение поездов в метро. В сети опубликовали видео.

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Харьковметро