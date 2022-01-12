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У метро Харкова в годину пік обвалилася стеля (фото)

Автор: Людмила Жукова

12 січня в метро Харкова сталася НП. На станції метро" Площа Конституції " впала стеля.

Про це пише "Сьогодні".

На щастя, під час обвалу ніхто з пасажирів не постраждав і не травмувався.

Спікер Харківського метрополітену Олексій Бітнер повідомив, що вхід на станцію метро зараз з іншого боку.

"Обвалилася штукатурка на стелі при підході до станції метро Площа Конституції. Обсяг досить великий. Вхід на станцію метро зараз через інші двері", - повідомив Олексій Бітнер.

За його словами, під час НП ніхто не постраждав, хоч вже і була година пік – 08:24. Ремонт стелі планують проводити в нічний час.

У метро Харкова обвалилася стеля (фото: segodnya.ua)

Як ми писали раніше, у Києві п'яний неадекват зупинив рух поїздів в метро. В мережі опублікували відео.

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