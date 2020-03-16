Метро не будет работать в Киеве из-за карантина: реакция украинцев

Метро в Киеве перестанет работать со среды, 18 марта
Метро не будет работать в Киеве из-за угрозы заражения коронавирусом и введением карантина в Украине. С таким призывом обратился президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении в понедельник, 16 марта.
Как отметил Владимир Зеленский, метрополитен нужно закрыть с 00:00 18 марта и городские перевозки осуществлять с помощью маршруток, троллейбусов и автобусов с ограничениями по количеству человек в салоне.
"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек – в маршрутных такси и такси, и до 20 человек – в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - сказал президент Украины в своем видеообращении.
Украинцы очень неоднозначно восприняли такую информацию, хотя многие жители крупных городов ранее говорили о том, что нужно закрыть места массовых скоплений людей, в том числе и метро.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевском метрополитене сделали заявление по поводу карантина в Украине и работе метро.