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Метро не будет работать в Киеве из-за карантина: реакция украинцев

Новости » Коронавирус   

Метро в Киеве перестанет работать со среды, 18 марта

Метро не будет работать в Киеве из-за угрозы заражения коронавирусом и введением карантина в Украине. С таким призывом обратился президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении в понедельник, 16 марта.

Как отметил Владимир Зеленский, метрополитен нужно закрыть с 00:00 18 марта и городские перевозки осуществлять с помощью маршруток, троллейбусов и автобусов с ограничениями по количеству человек в салоне.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек – в маршрутных такси и такси, и до 20 человек – в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - сказал президент Украины в своем видеообращении.

Украинцы очень неоднозначно восприняли такую информацию, хотя многие жители крупных городов ранее говорили о том, что нужно закрыть места массовых скоплений людей, в том числе и метро.

  • Еще вчера надо было.
  • Когда ввели военное положение – было намного больше прав и свобод.
  • Ура! Даешь бардак и хаос! Добьем экономику паникой!
  • Лучше бы он приказал макси выдавать бесплатно в метро! И вообще в транспорте!
  • Сейчас жизни важнее всего, на дворе чума 21 века. Можно, конечно, наплевать, но не советую.
  • Предлагаю, чтобы государство компенсировало все убытки людям при этом, как во всех нормальных странах.
  • Скриншоты комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевском метрополитене сделали заявление по поводу карантина в Украине и работе метро.

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