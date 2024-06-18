Це метод пріоритезації завдань допомагає працювати ефективніше

Іноді визначення того, яким проєктам варто присвятити свій час та енергію, забирає багато сил. Але навіть коли ви знаєте, які завдання потрібно виконати, вам все одно потрібно розставити пріоритети для ефективної роботи.

Про метод, який допоможе підвищити ефективність на роботі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Lifehacker .

Що таке метод 3-3-3

Цю методику планування робочого часу і задач розробив Олівер Беркман, автор книги "Чотири тисячі тижнів: Тайм-менеджмент для смертних". Його спосіб ефективної роботи полягає в плануванні кожного робочого дня за моделлю 3-3-3.

Спочатку три години присвячуються кропіткій роботі над найважливішим проєктом. Потім слід виконати три інші термінові завдання, які, попри терміновість, не потребують значної концентрації.

А наприкінці варто виконати три додаткові завдання, такі як прибирання, відповіді на електронні листи або планування подальших проєктів.

Як і чому метод 3-3-3 працює

Цей метод відрізняється від інших лайфхаків для підвищення продуктивності першими трьома найбільш продуктивними годинами - тобто, початку з найважчого.

На початку робочого дня більшість людей ще не втомлені, відповідно, концентрація уваги значно краща. Це означає, що більша ймовірність зануритися в роботу, не відволікаючись на сторонні справи.

Проте важливо в ці три години не відвертати увагу від робочих завдань на повідомлення, балачки та інші справи, наскільки це можливо.

Уважність в ці робочі години приносить значну продуктивність, тому це, безумовно, покращить результат - але неможливо залишатися в такому темпі постійно.

Приблизно через три години ресурс закінчується, тому краще за все мати три інші, менші завдання, вишикувані в чергу і готові до виконання, щоб ви могли залишатися продуктивними навіть тоді, коли переходите до виконання менш складних обов'язків.

Крім цього, ця техніка з виконанням найважчих завдань одразу дарує відчуття полегшення, коли ви перейдете до менш складних завдань.

Нарешті, більш рутинні завдання - наприклад, планування наступного робочого дня, складання контент-плану тощо - дають вам можливість виконати роботу, даючи мозку відпочити

Водночас ці три години можна використати для завершення або перевірки того, над чим була робота протягом перших трьох годин.

Адже легші завдання протягом попередніх годин допомагають зняти навантаження, що дозволяє відновити концентрацію, необхідну при виконанні найважливіших проєктів.