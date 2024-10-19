Метод кучи: способ, который поможет избавиться от беспорядка в шкафу за 10 минут

Наверное, каждый при уборке делает все возможное, чтобы ускорить ненавистную работу. Но сделать любимую комнату чистой от одежды можно всего за 10 минут, используя "метод кучи".

О "методе кучи" в уборке рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание The Mirror .

Как убирать "методом кучи"

Способ уборки, помогающий избавиться от беспорядка за 10 минут, предложила блогер Ундина Альмани, которая искала способ максимально сэкономить время на этом домашнем деле.

Ундина решила применить "метод кучи" для гардероба, что заключается в сортировке всех вещей, которые необходимо выбросить, починить или просто переложить в другое место.

Сначала следует выложить все вещи на диван или пол и отсортировать одежду на вещи, которые нужно постирать и чистые, которые можно убрать в шкаф. Также Альмани предлагает делать отдельные стопки для разных типов одежды. Например, одна куча для носков, одна для футболок и одна для брюк.

Следующий шаг - складывание одежды. Необязательно тратить время на ровные изгибы, ведь цель - убрать, а не сделать шкаф идеальным.

К тому же, по словам Ундины, вместо того, чтобы тратить время на тщательную уборку всего беспорядка, гораздо лучше убирать понемногу, но чаще для поддержания комфорта.

Какие советы помогут убрать быстрее

Применить "метод кучи"

Прежде всего попробуйте упомянутый выше "метод кучи" - это отличный способ ускорить процесс очищения комнаты от беспорядка, когда вам не хватает сил и времени на уборку.

Установить таймер

Установите таймер на определенный промежуток времени (например, 15, 30 или 60 минут). Это создает чувство срочности и помогает сосредоточиться.

Подготовить корзины для сортировки

Подготовьте мусорные пакеты, коробки или корзины, чтобы быстро сортировать предметы. Выделите отдельные контейнеры для вещей, которые можно хранить, дарить и выбрасывать.

Убирать от небольших площадей

Для начала выберите небольшую часть комнаты (например, стол, угол, полку). Это поможет вам набрать обороты и быстро увидеть результат уборки.

Убирать от верхних полок до нижних

Начните с верхней части шкафа и двигайтесь вниз, чтобы сохранить порядок и снизить необходимость повторной очистки поверхностей.

Убрать площадь для сортировки вещей

Уберите от беспорядка широкие поверхности, такие как столы, диваны и столешницы, чтобы создать больше места для сортировки других предметов.

Избегать отвлечения

Если вы нашли предметы, которые должны быть в другой комнате, поместите их в коробку перемещения и разберитесь с ними после завершения текущей комнаты

Использовать положительное подкрепление

Хвалите себя для мотивации. После каждого убранного места в комнате позвольте себе небольшое вознаграждение или перерыв, чтобы оставаться мотивированными.