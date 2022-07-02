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"Метинвест" передал ГУР 20 автомобилей скорой помощи

Фото: "Метинвест" передал ГУР 20 автомобилей скорой помощи (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Главное управление разведки получило 20 автомобилей медицинской помощи. Передала такие необходимые для фронта авто компания "Метинвест".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

""Для того, чтобы успеть оказать необходимую помощь, надо быстро довезти со стабилизационного пункта до госпиталя, поэтому авто - это очень серьезная помощь. Потому что, к сожалению, украинские "скорые" и медики также попадают под обстрелы, машины выходят из строя, работают буквально на износ. Поэтому этот парк нуждается в постоянном обновлении", - объясняет представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов.

Искали машины по всей Европе, признаются в компании: в конце концов, закупить удалось в Италии. На помощь пришла на помощь украинским металлургам пришла украинская врач Людмила Гудз, которая живет в Неаполе. Она разыскала скорые для наших военных и помогла их отправить.

"Компания Метинвест Рината Ахметова передала уже сто двадцать автомобилей военным. Также за все эти 4 месяца полномасштабного вторжения компания передала около тысячи тепловизоров, около десяти тысяч касок. Есть программа на сто тысяч бронежилетов. Компания поддерживает армию всеми возможными способами", - подчеркивает руководитель проектного офиса группы "Метинвест" Александр Водовоз.

Как известно, с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн. Так, компания передала ГУР партию дронов на более 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназа.

В конце мая группа направила воинской части Нацгвардии 1000 единиц средств защиты, а ранее - предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

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Метинвест