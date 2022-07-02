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"Метінвест" передав ГУР 20 автомобілів швидкої допомоги

Фото: "Метінвест" передав ГУР 20 автомобілів швидкої допомоги (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Головне управління розвідки отримало 20 автомобілів медичної допомоги. Передала такі необхідні для фронту авто компанія "Метінвест".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

""Для того, щоб встигнути надати необхідну допомогу, треба швидко довезти із стабілізаційного пункту до шпиталю, тому авто - це дуже серйозна допомога. Тому що, на жаль, українські "швидкі" та медики також потрапляють під обстріли, машини виходять з ладу, працюють буквально на знос. Тож цей парк потребує постійного оновлення", - пояснює представник прес-служби ГУР Андрій Юсов.

Шукали машини по всій Європі, зізнаються у компанії: зрештою, закупити вдалося в Італії. На допомогу прийшла На допомогу українським металургам прийшла українська лікарка Людмила Гудз, яка живе у Неаполі. Вона розшукала швидкі для наших військових та допомогла їх відправити.

"Компанія Метінвест Ріната Ахметова передала вже сто двадцять автомобілів військовим. Також за всі ці 4 місяці повномасштабного вторгнення компанія передала близько тисячі тепловізорів, близько десяти тисяч касок. Є програма на сто тисяч бронежилетів. Компанія підтримує армію всіма можливими способами", - підкреслює керівник проектного офісу групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Як відомо, від початку війни "Метінвест" направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн. Так, компанія передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення.

Наприкінці травня група направила військовій частині Нацгвардії 1000 одиниць засобів захисту, а раніше - надала Сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.

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Метинвест