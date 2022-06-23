"Метинвест" бесплатно предоставляет бронепластины для защитников: куда обратиться

Для этого достаточно просто написать письмо на адрес smc@metinvestholding.com, указав все контактные данные ответственных лиц и вложив официальное обращение.

"Пластины изготавливаются из стали собственного производства и подвергаются термической обработке (закалки, закалки с отпуском) в соответствии с действующей технологической документацией. Физико-механические характеристики изделий обеспечивают необходимый уровень баллистической стойкости, что позволяет использовать их как жесткие защитные элементы для бронежилетов, которые выпускаются согласно ДСТУ 8782:2018. Пластины также могут быть использованы для повышения пулестойкости отдельных элементов автотранспорта и специальной техники", - подчеркивают в компании.

С начала полномасштабного вторжения российской армии компания "Метинвест" занималась поиском необходимой стали для бронепластин: использовали как собственное производство, так и привлекали партнеров для импорта и переработки.

Для своих изделий эксперты компании разработали химический состав стали, технологию выплавки, разливки и обработки давлением полуфабриката, а также резки и термообработки бронеплит.

"Сейчас на предприятиях группы сформирован запас готовых бронепластин, который постоянно пополняется. Изделия готовы к оперативной передаче для нужд защитников Украины", - указывается в сообщении.

Напомним, с начала войны компания "Метинвест" направила на помощь украинцам и Украине уже более 1,5 млрд гривен: она закупает и производит бронежилеты для ВСУ и ТРО, передает на передовую специальную технику, авто, каски, аптечки и турникеты.

Также, в координации с Фондом Рината Ахметова, компания начала Гуманитарный проект "спасаем жизнь", в рамках которого уже более 85 тысяч человек получили продуктовые наборы.