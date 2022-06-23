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"Метінвест" безкоштовно надає бронепластини для захисників: куди звернутись

Фото: "Метінвест" безкоштовно надає бронепластини для захисників: куди звернутись (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Група "Метінвест" готова безкоштовно надавати пластини для бронежилетів на офіційний запит від ЗСУ, територіальної оборони, Нацгвардії та уповноважених представників влади.

Про це йдеться в заяві компанії.

Для цього достатньо просто написати листа на адресу smc@metinvestholding.com, вказавши всі контактні дані відповідальних осіб та вклавши офіційне звернення.

"Пластини виготовляються зі сталі власного виробництва та піддаються термічній обробці (гартування, гартування з відпуском) відповідно до чинної технологічної документації. Фізико-механічні характеристики виробів забезпечують необхідний рівень балістичної стійкості, що дозволяє використовувати їх як жорсткі захисні елементи для бронежилетів, що випускаються згідно ДСТУ 8782:2018. Пластини також можуть бути використані для підвищення кулестійкості окремих елементів автотранспорту та спеціальної техніки", - підкреслюють у компанії.

З початку повномасштабного вторгнення російської армії компанія "Метінвест" займалася пошуком необхідної сталі для бронепластин: використовували як власне виробництво, так і залучали партнерів для імпорту та переробки.

Для своїх виробів експерти компанії розробили хімічний склад сталі, технологію виплавки, розливання та обробки тиском напівфабрикату, а також порізки та термообробки бронеплит.

"Зараз на підприємствах групи сформовано запас готових бронепластин, який постійно поповнюється. Вироби готові до оперативної передачі для потреб захисників України", - вказується у повідомленні.

Нагадаємо, від початку війни компанія "Метінвест" направила на допомогу українцям та Україні вже понад 1,5 млрд гривень: вона закупляє та виробляє бронежилети для ЗСУ та ТРО, передає на передову спеціальну техніку, авто, каски, аптечки та турнікети.

Також, у координації з Фондом Ріната Ахметова, компанія започаткувала гуманітарний проект "Рятуємо життя", в рамках якого вже понад 85 тисяч людей отримали продуктові набори.

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Метинвест