Метеорологи заявили о зарождении феномена, который вызовет погодные аномалии во всем мире

По данным метеорологов, в Южном полушарии у берегов Австралии уже второй год подряд зарождается "Ла-Нинья" (в переводе - "Малышка").

Несмотря на ласковое имя, феномен грозит всему миру циклонами и сильнейшими наводнениями.

Дело в том, что "Ла-Нинья" возникает, когда сильные ветры относят теплые поверхностные воды Тихого океана от Южной Америки в сторону Индонезии и Австралии, а взамен с глубины поднимаются холодные воды.

Из-за "Ла-Нинья" могут чаще возникать ураганы, а в северных регионах снежные бури, в Европе феномен может стать причиной дождливой зимы.

Впрочем, климатологи говорят, что в этот раз природный феномен может быть слабее, чем обычно.

Впрочем, по данным Бюро метеорологии Австралии, в этом году природный феномен обещает быть более слабым, чем обычно. "Ла-Нинья" может продлиться до конца лета - начала осени 2022.

Для справки:

Ла-Нинья ("Малышка") регулярно возникает в южной части Тихого океана, когда стабильный восточный ветер гонит теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе наступает похолодание.

Характерные последствия "Малышки" - прохладная и влажная зима на севере Европы и в Британии, дождливое лето в Индонезии и Австралии, сильные муссоны (ветры, дующие с суши на океан) в Юго-Восточной Азии, холода в Южной части Африки.

Обратное явление, когда температура воды и воздуха у побережья Южной Америки повышается, зовется Эль-Ниньо ("Малыш").