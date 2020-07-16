Метеоролог рассказала о погоде осенью и зимой в Украине: лето продлится на месяц

Лето в Украине может продлиться на месяц, а осень будет очень теплой из-за изменений климата в нашей стране. Такой прогноз озвучила начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. Таакже по словам эксперта, украинцев снова ждет аномально теплая зима, этот сезон вряд ли будет очень холодным и суровым.

"Осень будет уже традиционно теплее обычного. Лето продлится до конца сентября. Вероятность того, что зима будет суровой – меньше десяти процентов. Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга", – рассказала Адаменко УНИАН.

Из-за изменений климата жара и засуха становятся все более катастрофическими для Украины. Сейчас в Украине периоды сильной жары меняются рекордными ливнями, участились смерчи. По ее словам, такие стихии можно назвать климатическим шоком.

"Очень много сейчас экстремальных погодных явлений. Они и раньше наблюдались, но теперь повторяются чаще, нехарактерные для своего развития сезона и не в свойственных им территориях", - добавила Адаменко.

Также метеоролог объяснила, почему в Украине стало больше клещей, это тоже связано с изменениями климата.

"Температурные условия зимы этим паразитам дают возможность безболезненно пройти холодный период и очень рано выйти из спячки. Мы делали анализ для житомирских лесников, где массово гибнет дуб от нашествия жуков-короедов. Исследования температурных режимов, которыми ограничивается продолжительности жизни этих жуков, показали, что они теперь успевают произвести гораздо больше популяций, чем по биологической норме. То есть, их количество, в условиях повышения температуры, увеличивается в разы. Это касается и клещей", - резюмировала эксперт.

Как мы ранее писали, синоптики показали новые карты погоды на август.