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Метеоролог рассказала об изменениях климата и влиянии на Украину: жары будет больше

Автор: Людмила Жукова

Климатические изменения приведут Украину к увеличениям погодных аномалий.

Такой прогноз озвучила в эфире "Украины 24" метеоролог Вера Балабух.

По словам эксперта, последние пять лет были небывало теплыми.

"К сожалению, мы действительно наблюдаем, что в течение последних дней, месяцев и даже лет у нас все чаще отмечаются аномальные погодные условия, все больше погодных экстремумов наблюдается. Это не случайность, это тенденция, которая характерна для наших сегодняшних условий. То есть мы отмечаем изменение климатической системы - повышается температура воздуха, изменяется термический режим, меняется продолжительность сезонов, и, к сожалению, таких экстремальных температур у нас становится все больше", - сказала она.

Балабух отмечает, что с каждым годом таких аномалий будет все больше и больше.

2020 был аномально теплым

По информации метеоролога, прошлый год побил тепловые рекорды за последние 140 лет.

"Прошлый 2020 год вообще в Украине был аномально теплым. Такого теплого года у нас вообще не наблюдалось за последние 140 лет, когда проводились инструментальные наблюдения за погодой, а возможно и за значительно больший период. Например, в прошлом году из двенадцати месяцев семь были аномальными. Из них для шести месяцев была характерна аномальная высокая температура, и только май был несколько прохладным", - поведала Балабух.

Украину ждут резкие изменения погоды

Атмосферная циркуляция приведет к изменениям погоды, считает Балабух.

"Это связано с изменением атмосферной циркуляции. У нас атмосферные процессы становятся более меридианальными, то есть благодаря тому, что у нас происходит неравномерные изменения температуры, полярные широты становятся теплыми значительно быстрее, чем например умеренные", - пояснила она.

Напомним, что названы сокрушительные последствия для человечества из-за изменения климата.

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