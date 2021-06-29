Метеоролог розповіла про зміни клімату та вплив на Україну: спеки буде більше

За словами експерта, останні п'ять років були небувало теплими.

"На жаль, ми дійсно спостерігаємо, що протягом останніх днів, місяців і навіть років у нас все частіше відзначаються аномальні погодні умови, все більше погодних екстремумів спостерігається. Це не випадковість, це тенденція, яка характерна для наших сьогоднішніх умов. Тобто ми відзначаємо зміну кліматичної системи-підвищується температура повітря, змінюється термічний режим, змінюється тривалість сезонів, і, на жаль, таких екстремальних температур у нас стає все більше", - сказала вона.

Балабух зазначає, що з кожним роком таких аномалій буде все більше і більше.

2020 був аномально теплим

За інформацією метеоролога, минулий рік побив теплові рекорди за останні 140 років.

"Минулий 2020 рік взагалі в Україні був аномально теплим. Такого теплого року у нас взагалі не спостерігалося за останні 140 років, коли проводилися інструментальні спостереження за погодою, а можливо і за значно більший період. Наприклад, минулого року з дванадцяти місяців сім були аномальними. З них для шести місяців була характерна аномальна висока температура, і тільки травень був дещо прохолодним", - повідала Балабух.

Україну чекають різкі зміни погоди

Атмосферна циркуляція призведе до змін погоди, вважає Балабух.

"Це пов'язано зі зміною атмосферної циркуляції. У нас атмосферні процеси стають більш меридіанальними, тобто завдяки тому, що у нас відбувається нерівномірні зміни температури, полярні широти стають теплими значно швидше, ніж, наприклад помірні", - пояснила вона.