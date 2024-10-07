Метеорний потік Драконіди 2024: коли можна буде побачити "падаючі зірки"

Метеорні потоки - це потік уламок комет, які залишилися після того, як ці крижані об'єкти підлетіли близько до Сонця. Їх ще часто називають "падаючими зірками", бо під час падіння вони виділяють яскраве світло і залишають після себе яскраві світлові смуги.

Звичайно, зірки насправді не падають на Землю, а це наша планету проходить крізь уламки різних комет.

Джерелом метеорного потоку Драконіди є короткоперіодична комета 21Р/Джакобіні - Ціннера, яка здійснює повний оберт навколо Сонця за 6,5 років. Щороку у жовтні можна побачити на небі метеорний потік Драконіди. Цього року пік активності падіння "зірок" припадає на 8-9 жовтня.

Цей метеорний потік не найпотужніший та не найяскравіший серед усіх відомих потоків. Однак саме ці метеори мають одну важливу особливість.

Більшість метеорних потоків добре видно тільки перед сходом Сонця, а от Драконіди можна спостерігати на небі протягом всієї ночі - від часу після настання темряви ввечері й всю ніч, до світанку.

Свою назву Драконіди отримали через місце у космосі, з якого вони летять у сторону Землі. Це сузір'я Дракона, яке завжди видно за ясного неба у Північній півкулі.

Сузір'я Дракона є одним з найбільших в небі Північної півкулі й найкраще візуалізується саме восени - як зигзагоподібний хвіст змії над Великою Ведмедицею на північно-північному заході нічного неба. І це сузір'я є домом для пам'яток далеко неба, включаючи приголомшливу туманність Котяче око (NGG6543), галактику Пуголовок (UGG 10214) і галактику Веретено (М102)

А ще Драконіди - це змінний метеорний потік, а тому вони рідко бувають дуже активними. Цього року очікується, що у пік можна буде побачити приблизно 10 метеорів на одну годину.

В ніч на 8 та 9 жовтня Місяць буде перебувати у зростаючій фазі, а отже його світло не має заважати спостереженню за метеорним потоком. Ну, а щоб побачити ці яскраві метеори, варто виїхати за місто, де не буде заважати електричне світло.