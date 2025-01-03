Метеоритний дощ та парад планет: календар космічних подій на січень

Зменшення світлового дня та прохолодне повітря полегшують спостерігання за космічними явищами. Зокрема, їх можна побачити вже в січневому небі.

Про те, на які астрономічні події стіл очікувати в січні 2025 року, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Popular Science .

Пік метеоритного дощу Квадрантиди

Метеоритний дощ Квадрантиди, потік космічного каміння, відбувається ще з середини листопада минулого року. Це астрономічне явище - один з чотирьох метеоритних дощів, які відбуваються щороку.

Ці дощі відрізняються різким збільшенням кількості каміння, крім цього, їх можна спостерігати з Землі. Зокрема, під час метеоритного дощу Квадрантиди за годину в небі можуть пролітати більш ніж 100 метеорів.

Це атмосферне явище також відрізняється утворенням вогняних куль камінням потоку. Проте ці вибухи світла не затьмарюють місячне сяйво.

Пік астрономічного явища припадає на 3 січня. Втім, відповідно до прогнозів, цей період триватиме до кінця місяця.

Початок параду планет

Цьогоріч на нічному січневому небі можна спостерігати понад 6 планет одразу: Юпітер, Марс, Уран, Венеру, Сатурн і Нептун. Небесні тіла почнуть "вишиковуватися" в ряд орієнтовно 10 січня.

До того ж Сатурн буде замінений Меркурієм. За прогнозами, це відбудеться до кінця лютого.

Щоб побачити парад планет, варто використати телескоп. Також рекомендують оглядати південну частину неба, проводячи поглядом зі сходу на захід.

Щоб з'ясувати точний час та розташування планет, які будуть змінюватися протягом місяця, науковці радять використати додатки для спостереження за небесними явищами.

Повний "вовчий" місяць

Перша повня у 2025 році з'явиться на небі 13 січня. Пік освітлення місяця припаде на 00:27 за київським часом.

Свою назву "вовчий" місяць здобув завдяки поведінці хижаків взимку. Відповідно до спостережень пращурів, в січні зграї голодних вовків шукають здобич.

Крім цього, вважається, що назва має давньоанглійське або кельтське походження. Також січневу повню називають Морозним Місяцем або Зимовим Місяцем.

Протистояння Марса

16 січня Червона Планета максимально наблизиться до Землі. Оскільки його поверхня буде повністю освітлена сонцем, Марс буде яскравішим, ніж будь-коли в цьому році.

За даними SeaSky, це найкращий час для спостереження та фотографування Марса. Крім того, телескоп середнього розміру допоможе побачити деякі темні деталі на помаранчевій поверхні Марса. Щоб їх помітити, слід подивитися на небо на сході ближче до вечора.