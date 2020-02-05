Метели и -16 градусов: резкая смена зимы грозит украинцам необратимыми последствиями

Погода в Украине кардинально изменилась уже с 5 февраля. В нашу страну идут сильные снегопады, которые будут свирепствовать по всей стране. Синоптики обещают понижение температуры до -16 , а в Карпатах наконец-то установится погода для горнолыжников. Но эта погода принесет проблемы метеозависимым людям и растениям.

Пожилые люди очень чувствительны к перемене погоды, поэтому почувствуют на себе колебания температур и большие снежные осадки. Некоторые украинцы уже жалуются, что почувствовали на себе все "прелести" снегопада. Также очень пострадают растения, которые после теплых аномальных температур в январе распустились и дали почки. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Деревья очень тяжело могут перенести заморозки. Например, в некоторых регионах уже начали распускаться магнолии и сакуры.

Синоптики рекомендуют продержаться до конца этой недели, так как на следующей в Украине уже ожидается повышение температуры и оттепель.

В Украине прогнозируют снегопады (ТСН)