Метастазы войны: покалеченный Донбасс показали из космоса

Разбитый Донбасс показан с большой высоты
Донбасс находится в тяжелом состоянии после войны, которая все еще не прекратилась. Это хорошо видно на видео, которое опубликовал Фонд "Повернись живим" на своей странице в Facebook.
Снапшоты обновленных Google-карт с мест, где шли тяжелые ожесточенные бои, собрал журналист Эльдар Сарахман. На видео видны глубокие воронки от снарядов, окопы и блиндажи – все это последствия войны, которая уже длится пять лет.
Донбасс показали из космоса (видео: facebook.com/backandalive)
Фонд также отметил, что внести свой вклад в победу Украины и поддержать украинских воинов можно здесь.
Пользователи сети также прокомментировали данный видеоролик.
Стоит отметить, что Рада приняла закон для привлечения финансов на разминирование Донбасса. За проект закона проголосовали 234 народных депутата.
Ранее сообщалось, что россияне не хотят мира с Украиной. Об этом пользователи сети пишут в соцсетях в комментариях под постом "Комсомольской правды", которое провело опрос под названием "Сможем ли мы помириться с украинцами".
Мы также писали о том, что Путин упростил выдачу российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР".