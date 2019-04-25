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Метастазы войны: покалеченный Донбасс показали из космоса

STYLERЖизнь    25.04.2019 - 16:52
Метастазы войны: покалеченный Донбасс показали из космоса
Донбасс показали из космоса (фото: коллаж РБК-Украина)

Разбитый Донбасс показан с большой высоты

Донбасс находится в тяжелом состоянии после войны, которая все еще не прекратилась. Это хорошо видно на видео, которое опубликовал Фонд "Повернись живим" на своей странице в Facebook.

Снапшоты обновленных Google-карт с мест, где шли тяжелые ожесточенные бои, собрал журналист Эльдар Сарахман. На видео видны глубокие воронки от снарядов, окопы и блиндажи – все это последствия войны, которая уже длится пять лет.

Донбасс показали из космоса (видео: facebook.com/backandalive)

Фонд также отметил, что внести свой вклад в победу Украины и поддержать украинских воинов можно здесь.

Пользователи сети также прокомментировали данный видеоролик.

  • Метастазы войны;
  • Страшно. Смотреть на это тяжело;
  • Сердце разрывается это видеть… Путин… Пусть Бог тебе заплатил за содеянное;
  • Очень грустно.
  • Страшно.

Стоит отметить, что Рада приняла закон для привлечения финансов на разминирование Донбасса. За проект закона проголосовали 234 народных депутата.

Ранее сообщалось, что россияне не хотят мира с Украиной. Об этом пользователи сети пишут в соцсетях в комментариях под постом "Комсомольской правды", которое провело опрос под названием "Сможем ли мы помириться с украинцами".

Мы также писали о том, что Путин упростил выдачу российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР".

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