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Метастази війни: покалічений Донбас показали з космосу

STYLERЖиття    25.04.2019 - 16:52
Метастази війни: покалічений Донбас показали з космосу
Донбас показали з космосу (фото: колаж РБК-Україна)

Розбитий Донбас показаний з великої висоти

Донбас перебуває у важкому стані після війни, яка все ще не припинилася. Це добре видно на відео, яке опублікував Фонд "Повернись живим" на своїй сторінці в Facebook.

Снапшоти оновлених Google-карт з місць, де йшли важкі запеклі бої, зібрав журналіст Ельдар Сарахман. На відео видно глибокі вирви від снарядів, окопи і бліндажі – все це наслідки війни, яка вже триває п'ять років.

Донбас показали з космосу (відео: facebook.com/backandalive)

Фонд також зазначив, що зробити свій внесок у перемогу України і підтримати українських воїнів можна тут.

Користувачі мережі також прокоментували даний відеоролик.

  • Метастази війни;
  • Страшно. Дивитися на це важко;
  • Серце розривається це бачити... Путін... Хай Бог тобі заплатить за вчинене;
  • Дуже сумно.
  • Страшно.

Варто зазначити, що Рада прийняла закон для залучення фінансів на розмінування Донбасу. За проект закону проголосували 234 народних депутата.

Раніше повідомлялося, що росіяни не хочуть миру з Україною. Про це користувачі мережі пишуть в соцмережах в коментарях під постом "Комсомольської правди", яка провела опитування під назвою "Чи зможемо ми помиритися з українцями".

Ми також писали про те, що Путін спростив видачу російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР".

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