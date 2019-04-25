Метастази війни: покалічений Донбас показали з космосу

Розбитий Донбас показаний з великої висоти
Донбас перебуває у важкому стані після війни, яка все ще не припинилася. Це добре видно на відео, яке опублікував Фонд "Повернись живим" на своїй сторінці в Facebook.
Снапшоти оновлених Google-карт з місць, де йшли важкі запеклі бої, зібрав журналіст Ельдар Сарахман. На відео видно глибокі вирви від снарядів, окопи і бліндажі – все це наслідки війни, яка вже триває п'ять років.
Донбас показали з космосу (відео: facebook.com/backandalive)
Фонд також зазначив, що зробити свій внесок у перемогу України і підтримати українських воїнів можна тут.
Користувачі мережі також прокоментували даний відеоролик.
Варто зазначити, що Рада прийняла закон для залучення фінансів на розмінування Донбасу. За проект закону проголосували 234 народних депутата.
Раніше повідомлялося, що росіяни не хочуть миру з Україною. Про це користувачі мережі пишуть в соцмережах в коментарях під постом "Комсомольської правди", яка провела опитування під назвою "Чи зможемо ми помиритися з українцями".
Ми також писали про те, що Путін спростив видачу російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР".