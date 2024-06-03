У Meta зробили важливу заяву щодо майбутнього Facebook

Що відомо про заяву Meta

У своєму дописі Том Елісон, який очолює додаток Facebook у Meta, повідомляє, що сервіс змінюється, щоб відобразити "посилену увагу до молодих людей" порівняно з іншими користувачами.

"Facebook, як і раніше, для всіх, але для того, щоб будувати платформу для наступного покоління споживачів соціальних мереж, ми внесли значні зміни, враховуючи інтереси молодих людей", - написав він.

Марк Цукерберг заявив майже три роки тому, що хоче зробити молодих людей "Полярною зіркою" компанії. І Елісон, і Цукерберг говорили про те, що додаток Facebook переорієнтовується на стрічку, орієнтовану на виявлення контенту, а не на зв'язки між користувачами.

Це зрушення вже йде повним ходом. Елісон сказав, що досягнення компанії в галузі штучного інтелекту вже покращили рекомендації для Reels та стрічки новин, і що "технологія розширених рекомендацій підтримуватиме роботу більшої кількості продуктів" протягом наступного року.

Він додав, що також зростає закритий обмін контентом між користувачами, при цьому більша кількість людей діляться відео (проте нічого не йдеться про чутки про повернення функції обміну повідомленнями в основний додаток).

Які існують перспективи

Примітно, що в замітці Елісона немає згадки про "метавсесвіт", яку Цукерберг колись також бачив як центральну частину майбутнього компанії. Натомість він каже, що "використання нових можливостей продуктів, заснованих на штучному інтелекті", є важливою метою, поряд із залученням молодих користувачів.

Це також не дивно, враховуючи, що Meta та Цукерберг нещодавно намагалися переосмислити деякі амбіції компанії у метавсесвіті як просування AI-технологій.

Однак неясно, наскільки успішною буде Meta у своїх спробах здобути довіру молодих людей. Елісон каже, що Facebook спостерігає "п'ять кварталів зростання використання додатку серед молодих людей у США та Канаді" з 40 мільйонами активних користувачів на день серед молоді.

Це, як і раніше, відносно невеликий відсоток від 205 мільйонів щоденних активних користувачів Facebook у США, про які компанія повідомила у лютому.