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В Meta сделали важное заявление касательно будущего Facebook

Мета говорит, что будущее Facebook - за молодыми людьми (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Когда вы думаете о социальной сети Facebook, которой уже 20 лет, вам вряд ли приходит на ум ее популярность среди "молодых людей". Естественно, Meta хочет это изменить, и компания снова заявляет миру, что намерена переориентировать свою платформу, чтобы привлечь эту демографическую группу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.

Что известно о заявлении Meta

В своем посте Том Элисон, возглавляющий приложение Facebook в Meta, сообщает, что сервис меняется, чтобы отразить "усиленное внимание к молодым людям" по сравнению с другими пользователями.

"Facebook по-прежнему для всех, но для того, чтобы строить платформу для следующего поколения потребителей социальных сетей, мы внесли значительные изменения, учитывая интересы молодых людей", - написал он.

Марк Цукерберг заявил почти три года назад, что хочет сделать молодых людей "Полярной звездой" компании. И Элисон, и Цукерберг говорили о том, что приложение Facebook переориентируется на ленту, ориентированную на обнаружение контента, а не на связи между пользователями.

Этот сдвиг уже идет полным ходом. Элисон сказал, что достижения компании в области искусственного интеллекта уже улучшили рекомендации для Reels и ленты новостей, и что "технология расширенных рекомендаций будет поддерживать работу большего количества продуктов" в течение следующего года.

Он добавил, что также растет закрытый обмен контентом между пользователями, при этом большее количество людей делятся видео (однако ничего не говорится про ходившие слухи о возвращении функции обмена сообщениями в основное приложение).

Какие существуют перспективы

Примечательно, что в заметке Элисона нет упоминания о "метавселенной", которую Цукерберг когда-то также видел как центральную часть будущего компании. Вместо этого он говорит, что "использование новых возможностей продуктов, основанных на искусственном интеллекте", является важной целью, наряду с привлечением молодых пользователей.

Это также не удивительно, учитывая, что Meta и Цукерберг недавно пытались переосмыслить некоторые амбиции компании в метавселенной как продвижение AI-технологий.

Однако неясно, насколько успешной будет Meta в своих попытках завоевать доверие молодых людей. Элисон говорит, что Facebook наблюдает "пять кварталов роста использования приложения среди молодых людей в США и Канаде" с 40 миллионами активных пользователей в день среди молодежи. 

Это по-прежнему относительно небольшой процент от 205 миллионов ежедневных активных пользователей Facebook в США, о которых компания сообщила в феврале.

Напомним, что Meta отключила передачу сообщений между Instagram и Facebook.

А еще мы писали, что Meta создала инструмент, который поможет сделать содержание ваших видео на Facebook лучше.

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