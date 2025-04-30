Meta запустила новое ИИ-приложение: как оно работает и чем полезно

Компания Meta, владеющая Facebook, объявила о запуске Meta AI - своего первого самостоятельного приложения на базе искусственного интеллекта. Ранее Meta AI уже было интегрировано в Instagram, WhatsApp, Messenger и Facebook, но теперь доступно и в виде отдельного приложения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт MacRumors , специализирующийся на новостях и слухах об Apple.

Что известно о новом приложении

Приложение Meta AI работает на основе модели Llama 4. Meta называет его первым шагом к созданию более персонального ИИ, ориентированного на голосовое взаимодействие.

После установки приложения Meta AI задаст вам личные вопросы, чтобы лучше вас узнать - это, по заявлению компании, позволит давать "более полезные" ответы. Интерфейс Meta AI задуман как "простой в общении" и "естественный для взаимодействия".

Функции голосового управления можно использовать в фоновом режиме во время многозадачной работы, то есть общаться с ИИ, одновременно пользуясь другими приложениями. Голосовое взаимодействие обещает быть личным, уместным и приближенным к живой беседе. Пока эта функция доступна в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Приложение также поддерживает генерацию и редактирование изображений - все это можно делать с помощью голосовых или текстовых запросов. Модель Llama 4 умеет искать информацию в интернете, например, подбирать товары или помогать в исследовательских задачах. Meta также предлагает "подсказки для начала беседы", чтобы вдохновить пользователей на новые запросы.

Meta утверждает, что использует свой многолетний опыт в персонализации соцсетей для создания более персонального ИИ. Meta AI запоминает информацию о вас и учитывает контекст, а также может использовать данные с других платформ Meta - например, ваш профиль или контент, с которым вы чаще всего взаимодействуете - чтобы давать более точные и релевантные ответы.

Новое приложение Meta AI уже доступно для бесплатной загрузки в App Store.

Голосовой ИИ от Meta теперь в отдельном приложении (фото: MacRumors)