У Facebook Messenger з'явилися нові функції, на які всі чекали

Деталі нового оновлення

Для надсилання зображень у HD якості користувачі повинні будуть увімкнути режим HD на вибраному знімку. Тепер також можна надсилати відразу кілька фотографій у високій роздільній здатності.

Користувачі зможуть надсилати фотографії у високій роздільній здатності (фото: Meta)

Використовуючи HD та інші фотографії або відео, користувачі тепер зможуть створювати спільні альбоми з різних подій та заходів. Це дозволить збирати фотографії та відео з днів народжень, подорожей та інших подій в одному зручному для пошуку та легко доступному альбомі.

Функція створення альбомів буде доступна Messenger протягом декількох тижнів (фото: Meta)

Також у новому оновленні Facebook Messenger буде додано можливість відправки файлів розміром до 100 МБ, з підтримкою всіх основних форматів, таких як Word, PDF та Excel.

Файли можна буде надсилати розміром до 100 МБ (фото: Meta)

Для спрощення досвіду користувача також буде введено використання QR-кодів для швидкого пошуку інших користувачів. Для початку спілкування з новою людиною вам потрібно буде перейти в налаштування та вибрати піктограму QR-коду. Цей код можна буде сканувати з іншого пристрою або скопіювати посилання для обміну з іншими.

QR-коди допоможуть швидко знаходити користувачів (фото: Meta)