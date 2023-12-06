Meta відключить передачу повідомлень між Instagram та Facebook

У 2020 році Meta, яка на той момент називалася Facebook, представила кросплатформенну інтеграцію, яка дозволила користувачам Instagram і Facebook Messenger обмінюватися повідомленнями безпосередньо. Проте через три роки компанія вирішує змінити свій курс щодо цієї інтеграції.

В офіційному повідомленні розробників йдеться, що починаючи з середини грудня 2023 року, функцію організації чатів між Instagram та Facebook Messenger буде відключено. Користувачі більше не зможуть розпочинати нові текстові або голосові розмови з використанням облікових записів Instagram та Facebook Messenger.

Існуючі чати будуть збережені, але доступні лише для читання. Крім того, користувачі не зможуть бачити статус співрозмовників в іншій соціальній мережі.

Причини відключення функції передачі повідомлень між Instagram і Facebook Messenger не уточнюються, але, ймовірно, таке рішення пов'язане з дотриманням законодавства Європейського Союзу, яке вимагає забезпечення сумісності між платформами обміну повідомленнями.

В рамках цієї мети Meta також розробляє функцію "Приховані чати" для месенджера WhatsApp.