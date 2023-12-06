Meta отключит передачу сообщений между Instagram и Facebook

В 2020 году Meta, которая на тот момент называлась Facebook, представила кроссплатформенную интеграцию, позволившую пользователям Instagram и Facebook Messenger обмениваться сообщениями напрямую. Однако через три года компания решает изменить свой курс по этой интеграции.

В официальном сообщении разработчиков говорится, что начиная с середины декабря 2023 года, функция организации чатов между Instagram и Facebook Messenger будет отключена. Пользователи больше не смогут начинать новые текстовые или голосовые разговоры с использованием аккаунтов Instagram и Facebook Messenger.

Существующие чаты будут сохранены, но доступны только для чтения. Кроме того, пользователи не смогут видеть статус собеседников в другой социальной сети.

Причины отключения функции передачи сообщений между Instagram и Facebook Messenger не уточняются, но, вероятно, такое решение связано с соблюдением законодательства Европейского Союза, требующего обеспечения совместимости между платформами обмена сообщениями.

В рамках этой цели Meta также разрабатывает функцию "Скрытые чаты" для мессенджера WhatsApp.