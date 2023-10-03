Користувачів змусять платити за Instagram та Facebook без реклами: що відомо

Європейські користувачі Instagram і Facebook можуть скоро зіткнутися з вибором: використовувати ці програми платно і без реклами, або залишити все як є і погоджуватися на персоналізовану рекламу. Така пропозиція компанії Meta була надіслана регуляторам Європейського Союзу (ЄС).

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американську газету The Wall Street Journal .

Згідно з планом, Meta планує стягувати приблизно 10 євро на місяць за користування обліковим записом Facebook або Instagram на персональному комп'ютері, а також приблизно 6 євро за кожен додатковий пов'язаний акаунт.

На мобільних пристроях вартість користування одним акаунтом збільшиться приблизно до 13 євро, оскільки Meta буде оплачувати комісію магазинам Apple і Google.

У відповідь на жорсткі регуляторні вимоги ЄС, Meta внесла пропозицію щодо нового способу монетизації своїх сервісів. Користувачі з ЄС тепер мають можливість вибрати платну версію сервісу, якщо вони не бажають бачити персоналізовану рекламу. Цей крок є спробою Meta обійти нові правила ЄС, які можуть збільшити обмеження щодо показу персоналізованої реклами без попередньої згоди користувача, що може поставити під загрозу основний дохід компанії.

Позиція керівництва Meta

Протягом тривалого періоду Марк Цукерберг підтримував концепцію, що основні послуги компанії повинні залишатися безкоштовними підтримуватись рекламою. Проте з посиленням регулювання в ЄС та зростанням популярності підписних моделей у інших технологічних компаній, таких як Snapchat та X (раніше Twitter), Meta розглядає можливість впровадження платних послуг.

Засновник та генеральний директор Facebook Марк Цукерберг (фото: Getty Images)

Поки що неясно, чи схвалять регулятори новий план Meta. Основне питання полягає в тому, чи не буде запропонована вартість передплати занадто високою для більшості європейських користувачів, навіть якщо вони не бажають, щоб їхні дані використовувалися для націлювання реклами.