Meta створила робота, який "відчуває" дотики як людина (відео)

Що відомо про нову розробку

Meta заявляє, що нові пристрої призначені для просування досліджень у галузі штучного інтелекту, який може "краще пізнавати світ" та "краще розуміти і моделювати фізичний світ".

GelSight співпрацюватиме з Meta для виведення на ринок Digit 360, який Meta описує як "тактильний кінчик пальця з мультимодальними сенсорними можливостями на людському рівні". Наступник сенсора Digit від Meta, Digit 360 оцифровує тактильні сигнали, використовуючи вбудований чіп ШІ та приблизно 18 "сенсорних функцій" для виявлення змін у навколишньому середовищі.

"Ми розробили оптичну систему, специфічну для сприйняття дотику, із широким кутом огляду… для захоплення всеспрямованих деформацій на поверхні кінчика пальця", - пояснила Meta у своєму блозі.

Крім того, компанія оснастила датчик безліччю сенсорних модальностей, оскільки кожна тактильна взаємодія з середовищем має унікальний профіль, який створюється механічними, геометричними та хімічними властивостями поверхні для сприйняття вібрацій, відчуття тепла і навіть запаху.

Digit 360 буде доступним для покупки наступного року, а Meta оголосила про прийом заявок, завдяки яким дослідники зможуть отримати ранній доступ.

Робота Meta з Wonik буде зосереджена на новому поколінні Allegro Hand, роботизованій руці з тактильними датчиками, такими як Digit 360. На основі платформи, розробленої Meta для інтеграції датчиків на одній роботизованій руці, майбутня Allegro Hand буде оснащена контрольними платами, які кодують дані з тактильних датчиків на хост-комп'ютер.