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Meta создала робота, который "ощущает" прикосновения как человек (видео)

Меtа приближает нас к роботам, которые чувствуют (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Meta делает значительный шаг вперед в области воплощенного ИИ, предоставляя роботам возможность осязать и чувствовать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch.

Что известно про новую разработку 

Meta заявляет, что новые устройства предназначены для продвижения исследований в области искусственного интеллекта, который может "лучше познавать мир" и "лучше понимать и моделировать физический мир". 

GelSight будет сотрудничать с Meta для вывода на рынок Digit 360, который Meta описывает как "тактильный кончик пальца с мультимодальными сенсорными возможностями на человеческом уровне". Преемник сенсора Digit от Meta, Digit 360 оцифровывает тактильные сигналы, используя встроенный чип ИИ и примерно 18 "сенсорных функций" для обнаружения изменений в окружающей среде. 

"Мы разработали оптическую систему, специфичную для восприятия прикосновения, с широким углом обзора… для захвата всенаправленных деформаций на поверхности кончика пальца", - объяснила Meta в своем блоге.  

Кроме того, компания оснастила датчик множеством сенсорных модальностей, поскольку каждое тактильное взаимодействие со средой имеет уникальный профиль, создаваемый механическими, геометрическими и химическими свойствами поверхности для восприятия вибраций, ощущения тепла и даже запаха. 

Digit 360 будет доступен для покупки в следующем году, а Meta объявила о приеме заявок, благодаря которым исследователи смогут получить ранний доступ. 

Работа Meta с Wonik будет сосредоточена на новом поколении Allegro Hand, роботизированной руке с тактильными датчиками, такими как Digit 360. Основываясь на платформе, разработанной Meta для интеграции датчиков на одной роботизированной руке, предстоящая Allegro Hand будет оснащена контрольными платами, которые кодируют данные с тактильных датчиков на хост-компьютер. 

 

Напомним, что впервые в мире робот-собака прошел свои испытания под водой.

А еще мы писали про 7 механических предков современных роботов.

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техноMeta