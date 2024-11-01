Meta создала робота, который "ощущает" прикосновения как человек (видео)

Что известно про новую разработку

Meta заявляет, что новые устройства предназначены для продвижения исследований в области искусственного интеллекта, который может "лучше познавать мир" и "лучше понимать и моделировать физический мир".

GelSight будет сотрудничать с Meta для вывода на рынок Digit 360, который Meta описывает как "тактильный кончик пальца с мультимодальными сенсорными возможностями на человеческом уровне". Преемник сенсора Digit от Meta, Digit 360 оцифровывает тактильные сигналы, используя встроенный чип ИИ и примерно 18 "сенсорных функций" для обнаружения изменений в окружающей среде.

"Мы разработали оптическую систему, специфичную для восприятия прикосновения, с широким углом обзора… для захвата всенаправленных деформаций на поверхности кончика пальца", - объяснила Meta в своем блоге.

Кроме того, компания оснастила датчик множеством сенсорных модальностей, поскольку каждое тактильное взаимодействие со средой имеет уникальный профиль, создаваемый механическими, геометрическими и химическими свойствами поверхности для восприятия вибраций, ощущения тепла и даже запаха.

Digit 360 будет доступен для покупки в следующем году, а Meta объявила о приеме заявок, благодаря которым исследователи смогут получить ранний доступ.

Работа Meta с Wonik будет сосредоточена на новом поколении Allegro Hand, роботизированной руке с тактильными датчиками, такими как Digit 360. Основываясь на платформе, разработанной Meta для интеграции датчиков на одной роботизированной руке, предстоящая Allegro Hand будет оснащена контрольными платами, которые кодируют данные с тактильных датчиков на хост-компьютер.