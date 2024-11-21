Meta покращує дзвінки та додає корисні функції у Messenger: деталі

Meta вводить нові функції для свого додатка Messenger, включаючи придушення шуму з використанням штучного інтелекту та багато іншого.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Які нові функції з'явилися

Meta оголосила, що додає підтримку HD-відеодзвінків у своій додаток Messenger, а також кілька інших функцій, таких як штучний інтелект для створення фонів.

Фони ШІ у відеодзвінках (фото: Meta)

HD-відеодзвінки увімкнені за замовчуванням при підключенні до Wi-Fi, але їх можна активувати і для дзвінків через мобільний інтернет у меню "Налаштування дзвінків". У ньому також з'являться опції для налаштування придушення шуму або зміни аудіовиходу дзвінка. Meta заявляє, що тепер користувачі зможуть залишати голосові або відеоповідомлення.

Відеодзвінки у форматі HD та шумозаглушення (фото: Meta)

Такі додатки, як Google Meet, Zoom та FaceTime, вже давно мають ці функції. Те саме стосується AI-створюваних фонів, принаймні для Zoom і Meet. Щоб спробувати їх у Messenger, потрібно натиснути на іконку ефектів у бічній панелі дзвінка, ввести опис бажаного фону та Meta AI згенерує його для вас.

Аудіо та відеоповідомлення (фото: Meta)

Meta почала впроваджувати генерацію зображень з використанням ШІ також у чатах Messenger та на платформах Facebook та Instagram.

Нарешті, Meta додала можливість здійснювати дзвінки та надсилати повідомлення без рук через голосовий помічник Siri від Apple. Якщо ви скажете щось на кшталт “за допомогою Messenger” в кінці запиту Siri, вона виконає дію через додаток Meta, а не одну із вбудованих програм Apple.