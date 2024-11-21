Meta улучшает звонки и добавляет полезные функции в Messenger: детали

Meta вводит новые функции для своего приложения Messenger, включая подавление шума с использованием искусственного интеллекта и многое другое.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Какие новые функции появились

Meta объявила, что добавляет поддержку HD-видеозвонков в свое приложение Messenger, а также несколько других функций, таких как искусственный интеллект для создания фонов. Это позволит приложению стать конкурентоспособным с другими популярными видеозвонками для смартфонов.

Фоны ИИ в видеозвонках (фото: Meta)

HD-видеозвонки включены по умолчанию при подключении к Wi-Fi, но их можно активировать и для звонков через мобильный интернет в меню “Настройки звонков”. В нем также появятся опции для настройки подавления шума или изменения аудиовыхода звонка. Meta заявляет, что теперь пользователи смогут оставлять голосовые или видеосообщения.

Видеозвонки в формате HD и шумоподавление (фото: Meta)

Такие приложения, как Google Meet, Zoom и FaceTime, уже давно имеют эти функции. То же самое касается AI-создаваемых фонов, по крайней мере, для Zoom и Meet. Чтобы попробовать их в Messenger, нужно нажать на иконку эффектов в боковой панели звонка, ввести описание желаемого фона, и Meta AI сгенерирует его для вас.

Аудио и видео сообщения (фото: Meta)

Meta начала внедрять генерацию изображений с использованием ИИ также в чатах Messenger и на платформах Facebook и Instagram.

Наконец, Meta добавила возможность совершать звонки и отправлять сообщения без рук через голосового помощника Siri от Apple. Если вы скажете что-то вроде “с помощью Messenger” в конце запроса Siri, она выполнит действие через приложение Meta, а не одно из встроенных приложений Apple.