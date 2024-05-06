Met Gala 2024: все, що потрібно знати про найочікуваніший бал у світі моди

Met Gala є однією з найзнаковіших подій у світі моди. Це благодійний вечір, на який з'їжджаються світові зірки та відомі дизайнери. Основною особливістю заходу є дрес-код, який щороку змінюється, і до якого повинні підлаштуватися всі гості, підбираючи відповідне вбрання.
До найочікуванішого балу у світі моди залишились лічені години. РБК-Україна (проект Styler) зібрало всю необхідну інформацію про цьогорічний захід.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Met Gala.
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Подія запланована на 6 травня у Метрополітен-музеї Нью-Йорка. Спочатку пройде червона килимова доріжка, а потім відбірна вечеря.
До слова, дата заходу зазвичай залишається однією з маловідомих: її проводять кожен перший понеділок травня з 2005 року, і, за винятком 2020 року через пандемію (коли її скасували та перенесли на вересень 2021 року), усі заходи відбувалися цього дня.
Цього разу найбільш значуща модна подія не буде сфокусована на одному дизайнері, як це було в попередні роки.
У 2024 році виставка під назвою "Сплячі красуні: відродження моди" розглядатиме питання екологічності через особливу призму. "Це здебільшого ода природі", - зазначив Ендрю Болтон, головний куратор Інституту костюма та головний ініціатор цієї концепції.
Тематика Met Gala 2024 (фото: instagram.com/metgala.official)
Так, це означає, що ми побачимо безліч дизайнів, які безпосередньо натхненні красою рослинного і тваринного світу.
Прикладом може слугувати згадка про метеликів, які трапляються як у колекції "Весна 2011" Александра Макквіна, так і в "Архітектурній моді від кутюр" Чарльза Джеймса, представленій у 1955 році.
Сюжетна лінія виставки охоплюватиме 400-річну історію, починаючи з XVII століття і закінчуючи нещодавніми придбаннями музею від таких дизайнерів, як Філіп Лім, Коннор Ів і Стелла Маккартні.
На Met Gala 2024 зірковими ведучими будуть Зендая, Дженніфер Лопес, Кріс Гемсворт і Bad Bunny.
Минулого року ця роль дісталась Пенелопі Крус, Мікаелі Коел, Дуа Ліпі, тенісисту Роджеру Федереру і Анні Вінтур.
З огляду на дещо абстрактну концепцію, найбезпосереднішим проявом буде відвідування Met Gala 2024 з декором, що натякає на природу.
Усе вказує на те, що червона доріжка перетвориться на величезний сад, який стане фойє для іншої частини заходу.
Яким буде дрес- код червоної доріжки Met Gala 2024 (фото: instagram.com/theofficialmetgala)
Подивитися захід можна буде на сторінках Vogue у TikTok та YouTube. Трансляція розпочнеться 7 травня о 1:00 за київським часом.
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