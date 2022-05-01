Месяц в подвалах, еще столько же в плену у РФ: украинец вернулся домой без пальцев

Россияне пытали всех мужчин в Киевской области

В начале марта Никита Горбань находился с родственниками в селе Андреевка Киевской области – между Бородянкой и Макаровым. До войны он работал лаборантом в одной из киевских больниц, а после полномасштабного вторжения прятался в сырых подвалах с отцом, женой, пятилетним сыном и другими родственниками.

Оккупанты начали прочесывать каждый дом и нашли их убежище. Всех мужчин вытащили из подвала и избили. Никита говорит, что людей в селе просто убивали.

Им завязали глаза и под дулом пистолета вывели в поле, где начали пытать. Солдаты затягивали гаечный ключ вокруг сустава и поворачивали, пока кожа не лопнула – у Никиты остался шрам на костяшке.

Потом их заставили разуться, ботинки заполнили водой и заставили снова надеть. Потом положили лицом в землю, на холоде. И так они лежали три-четыре ночи, под дождем, на холоде. Во время передышки он позвал отца и обнаружил, что тот рядом и жив.

Сначала ногам было очень холодно, а потом Никита просто перестал их чувствовать. А затем совсем рядом начали падать снаряды. Все пленные мысленно несколько раз попрощались с жизнью.

Всех, кто выжил - вывезли в РФ

Потом их подняли с земли и загрузили в грузовики. Никита говорит, что не смог определить, сколько прошло времени. А потом их затолкали в вертолеты. За все время им дали тарелку кашу, кусок хлеба и пару сухарей.

С вертолетов их пересадили в грузовой самолет – вместе с Никитой оказался отец и еще 10-12 пленных.

Жена отца и Никиты успели перебраться в другое убежище и понятия не имели, где мужья. Очень беспокоились и родители. Вокруг села шли бои, были постоянные обстрелы и родные просто потеряли связь друг с другом.

А Никиту и его отца Сашу в это время вывезли в Россию. Там отвезли в лагерь и развязали глаза. У многих были раны от пыток. У Саши один из пальцев просто болтался на полоске мышц и кожи – его отправили в госпиталь.

В России украинцев отправили в СИЗО

У Никиты почернели пальцы на ногах – он получил сильное обморожение. В госпитале ему просушили и перебинтовали пальцы. А потом заставили снова обуться и через пять дней из лагеря пленных перевезли в СИЗО – в Курске.

Там заключенных одели в форму, подстригли и сообщили, что сделают "прививку". Оказалось, что это просто новое избиение. А после – в одну камеру заперли 10 человек.

К тому времени Никита понял, что может лишиться ног – он ничего не чувствовал, от них исходил ужасный запах. У остальных дела были не лучше – некоторые потом потеряли конечности целиком.

Тюремные врачи делали заключенным один укол антибиотика и перевязку раз в три дня. Врач сказал Никите прямо: "У нас здесь хорошие лекарства и лечение – но не для вас".

Украинцы старались друг друга поддерживать, рассказывали о доме и семьях, травили анекдоты. А тюремщики заставляли их учить патриотические песни и исполнять для охранников – Гимн РФ и какая-то песня о Путине.

Допросы проводили трижды в день и избивали. Потом заставили подписать документы о том, что с ними обращались хорошо, кормили и не причиняли вреда. Из этой бумаги ребята и узнали, что находятся в Курске – там стоял штамп СИЗО.

Палец просто отвалился во время осмотра

Через три недели состояние ног Никиты ухудшилось и его перевели в больницу. Хирург сказала, что нужна ампутация.

"К тому времени они были в таком состоянии, что во время осмотра у меня просто отвалился палец на ноге", - рассказывает Никита.

После операции он провел в лазарете неделю, а потом чиновники сказали, что его и еще нескольких тяжело раненых отправят домой, "чтобы вместо нас о вас заботились ваши семьи".

Россияне пытались обменять гражданских украинцев на военнопленных, но это запрещено Женевской конвенцией. Как сообщила Ирина Верещук, оккупанты взяли в плен мирных жителей, женщин, работников местных советов. По ее данным, в плену около 500 женщин – они находятся в тюрьмах Курска, Брянска, Рязани, Ростова.

Возвращение домой

Никиту прямо из больницы погрузили в самолет и отправили в Симферополь. Там всех раненых просто усадили в кузов грузовика и пять часов везли к месту обмена пленными. На месте раненых просто уложили на носилки на шоссе и ушли. К ним подбежали украинские военные и смогли их забрать.

Никита признается, что поверил в возвращение в Украину, когда военный посмотрел ему в глаза и Сказал: "С поверненням, друже". "Я был растроган до слез. Я понял, что вернулся на родину", - говорит он.

О том, что случилось с его семьей, Никита не знал. Его отвезли в госпиталь в Запорожье. Вместе с ним вернулся в Украину 28-летний Сергей Василега – парню повезло меньше, ему ампутировали ноги.

Никита связался с семьей

Через некоторое время Никита смог связаться с женой. Выяснилось, что она вместе с 5-летним Артемом сейчас в Бельгии, в безопасности.

"Пять минут мы просто плакали в трубку. Мы пытались поговорить друг с другом, но не могли. По щекам текли слезы. Я только услышал, как она поздоровалась, и не могу перевести дух", - говорит Никита.

Узнать судьбу его отца Саши пока не удалось. Вместе с Никитой он в Украину не вернулся. Сейчас Никита смог добраться из Запорожья в Киев, в больницу, где он работал до войны. Там его ждали коллеги и друзья.

Сейчас Никита заново учится ходить. Признается, что на уме только одно – он хочет попасть к жене и сыну.