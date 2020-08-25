Местами пройдут дожди: синоптики рассказали, кому не повезет с погодой

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие сутки будет холодной и мокрой

Погода в Украине в среду, 26 августа, будет сухая и солнечная в большинстве областей. Однако дожди пройдут в некоторых областях страны, в том числе и в ночные часы.

На востоке страны дожди пройдут в Полтаве, также ожидаются ночью в Днепре. В остальных областях будет сухо, небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит +12 +15 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов, местами до +30 +31 градуса.

В южных областях дождь пройдет ночью, местами сильный. Днем в регионе будет сухо, но облачно. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах +15 +18 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +28 +30 градусов. В Крыму без осадков, солнечно. Ночью +17 +19 градусов, днем от +28 до +30 градусов.

На севере Украины пройдут кратковременные дожди. Ночная температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 градусов, днем воздух прогреется до +23 +25 градусов.

В западных областях синоптики обещают сухую погоду, без осадков. Температура воздуха ночью снизиться до +11 +14 градусов, днем ожидается от +23 до +25 градусов, на Закарпатье до +27 градусов.

В центральной части страны ночью пройдут кратковременные дожди, днем будет сухо. Температура воздуха составит в ночные часы +14 +17 градусов, в дневные от +24 до +27 градусов.

В Киеве 26 августа ожидается облачная погода. Кратковременный дождь пройдет ночью, а днем будет сухо. Температура воздуха ночью +14 +16 градусов, днем ожидается от +22 до +24 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 26 августа

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики обнадежили новым прогнозом погоды и рассказали, где она кардинально изменится.

А также рассказывали о том, что в Украине появился новый прогноз погоды на сентябрь.