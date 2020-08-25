Місцями пройдуть дощі: синоптики розповіли, кому не пощастить з погодою

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчу добу буде холодною і мокрою

Погода в Україні у середу, 26 серпня, буде суха і сонячна в більшості областей. Однак дощі пройдуть у деяких областях країни, в тому числі й в нічні години.

На сході країни дощі пройдуть у Полтаві, також очікуються вночі у Дніпрі. В інших областях буде сухо, невелика хмарність. Нічна температура повітря складе +12 +15 градусів, вдень прогріється до +25 +27 градусів, місцями до +30 +31 градуса.

У південних областях пройде дощ вночі, місцями сильний. Вдень у регіоні буде сухо, але хмарно. Температура повітря коливатиметься вночі в межах +15 +18 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +28 +30 градусів. У Криму без опадів, сонячно. Вночі +17 +19 градусів, вдень від +28 до +30 градусів.

На півночі України пройдуть короткочасні дощі. Нічна температура повітря коливатиметься від +13 до +15 градусів, удень повітря прогріється до +23 +25 градусів.

У західних областях синоптики обіцяють суху погоду, без опадів. Температура повітря вночі знизиться до +11 +14 градусів, вдень очікується від +23 до +25 градусів, на Закарпатті до +27 градусів.

В центральній частині країни вночі пройдуть короткочасні дощі, вдень буде сухо. Температура повітря становитиме вночі +14 +17 градусів, у денні від +24 до +27 градусів.

У Києві 26 серпня очікується хмарна погода. Короткочасний дощ пройде вночі, а вдень буде сухо. Температура повітря вночі +14 +16 градусів, вдень очікується від +22 до +24 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 26 серпня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики убезпечили новим прогнозом погоди та розповіли, де вона кардинально зміниться.

А також розповідали про те, що в Україні з'явився новий прогноз погоди на вересень.