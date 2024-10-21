Мешканці прифронтової Дружківки отримують продуктові набори від Фонду Ахметова
Від Дружківки до лінії фронту не більше 25 км, але попри постійну небезпеку тут живуть люди. Для жителів міста Фонд Ріната Ахметова спрямував 2 тисячі продуктових наборів. Видачі здійснюються із врахуванням вимог безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
У кожному наборі - харчові продукти першої потреби: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.
З початку повномасштабної війни Фонд спрямував понад 380 тисяч продуктових наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.
З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.