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Мешканці прифронтової Дружківки отримують продуктові набори від Фонду Ахметова

Понеділок 21 жовтня 2024 16:22
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Мешканці прифронтової Дружківки отримують продуктові набори від Фонду Ахметова Фото: мешканці прифронтової Дружківки отримують продуктові набори від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Від Дружківки до лінії фронту не більше 25 км, але попри постійну небезпеку тут живуть люди. Для жителів міста Фонд Ріната Ахметова спрямував 2 тисячі продуктових наборів. Видачі здійснюються із врахуванням вимог безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

У кожному наборі - харчові продукти першої потреби: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З початку повномасштабної війни Фонд спрямував понад 380 тисяч продуктових наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.

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Рінат Ахметов Дружковка
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