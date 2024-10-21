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Жители прифронтовой Дружковки получают продуктовые наборы от Фонда Ахметова

Понедельник 21 октября 2024 16:22
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Жители прифронтовой Дружковки получают продуктовые наборы от Фонда Ахметова Фото: жители прифронтовой Дружковки получают продуктовые наборы от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

От Дружковки до линии фронта не более 25 км, но, несмотря на постоянную опасность, здесь живут люди. Для жителей города Фонд Рината Ахметова направил 2 тысяч продуктовых наборов. Выдачи производятся с учетом требований безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

В каждом наборе – пищевые продукты первой потребности: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 380 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.

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Ринат Ахметов Дружковка
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