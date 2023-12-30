Мешканці прифронтового Сіверська отримали продуктові набори від Фонду Ахметова

"Допомога, звісно, потрібна. Я з бабусею живу, їй 90 років. А мені буде скоро 70. У нас зараз гучно. Ховаємося… Коли у підвалі, коли ще як. Дякую, що не забуваєте людей у біді", - говорить одна з жінок, яка отримала продуктовий набір.

Люди не приховують, що вже другий рік живуть одним днем. Всі усвідомлюють, що кожна мить може стати останньою. І всі дбають про безпеку, наскільки це можливо. Як мінімум - облаштували погреби чи підвали, адже більшу частину часу доводиться проводити саме там.

"Якби не привозили гуманітарну допомогу - ми б пропали взагалі", - зізнається один із місцевих мешканців. Така ж думка лунає і від інших.

Неподалік починається черговий бій. Команда, яка доставила продуктові набори людям, ховається у підвалі однієї з багатоповерхівок…

У кожному наборі, який отримали мешканці Сіверська - продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

З початку повномасштабної війни фонд спрямував майже 328 тисяч продуктових наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU