Жители прифронтового Северска получили продуктовые наборы от Фонда Ахметова

"Помощь, конечно, нужна. Я с бабушкой живу, ей 90 лет. А мне будет скоро 70. У нас сейчас громко. Прячемся… Когда в подвале, когда еще как. Спасибо, что не забываете людей в беде", - говорит одна из женщин, получивших продуктовый набор.

Люди не скрывают, что уже второй год живут одним днем. Все осознают, что каждый миг может стать последним. И все заботятся о безопасности, насколько это возможно. Как минимум - обустроили погреба или подвалы, ведь большую часть времени приходится проводить именно там.

"Если бы не привозили гуманитарную помощь - мы бы пропали вообще", - признается один из местных жителей. Такое же мнение звучит и от других.

Недалеко начинается очередное сражение. Команда, которая доставила продуктовые наборы людям, прячется в подвале одной из многоэтажек.

В каждом наборе, который получили жители Северска - продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны фонд направил почти 328 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU